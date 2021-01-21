Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2»

Европарламент собирается потребовать от ЕС остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста в РФ блогера Алексея Навального. Такую информацию распространил немецкий телеканал NTV со ссылкой на проект резолюции.

Как сообщается в материале телеканала от 20 января, в документе европарламентарии призывают немедленно остановить строительство трубопровода в Балтийском море.

Кроме этого резолюция предлагает ввести новые санкции против ряда лиц, как юридических, так и физических, пишет «Газета.ру». Речь идет о тех, кто участвовал в принятии решения об аресте и заключении Навального. Среди предложенных Европарламентом санкций ограничение передвижение по территории Евросоюза и заморозка активов.

Отмечается, что проект соответствующей резолюции может быть рассмотрен парламентариями уже 21 января. При этом санкции, предусмотренные в проекте резолюции, должны быть приняты единогласно 27 странами-членами ЕС.

19 января верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации проекта СП-2, так как речь идет о проекте частных компаний.

Навального задержали задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом, в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.