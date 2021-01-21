Автобус врезался в кинотеатр в Электростали
Пассажирский автобус наехал на здание кинотеатра в подмосковном городе Электросталь. Об этом 21 января сообщает телеканал РЕН ТВ.
В интернете появились первые кадры с места происшествия. По предварительным данным, в результате ДТП могли пострадать девять человек.
На представленных кадрах видно, что вокруг рейсового автобуса ходят спасатели. Рядом с ним стоят кареты скорой помощи.
ДТП произошло на улице Николаева, в салоне автобуса на момент аварии находились 20 человек. По данным полиции, в результате ДТП пострадало шесть человек.
В мае в Электростали в автоаварии погиб следователь полиции. Еще пять человек пострадали.