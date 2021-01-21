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Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»

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Рэп-исполнитель Моргенштерн на своей странице в Instagram объявил о готовности представить Россию на конкурсе «Евровидение».

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В одной из историй артист 20 января выразил уверенность в том, что всех победит.

Как отмечает телеканал «360», ранее отправить Моргенштерна на «Евровидение» предлагал продюсер Иосиф Пригожин. Он заявлял, что отмена конкурса в 2020 году не означает, что группа Little Big представит на нем Россию в 2021-м.

Открыто поддержал Моргенштерна рэпер Тимати. Не без шутки он предложил «поддержать петицию и открыть голосование», пишет «Федеральное агентство новостей».

Российская рейв-группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе в 2020 году, однако из-за пандемии он был отменен, пишет «Москва 24». Между тем клип музыкантов на песню Uno побил рекорды музыкального фестиваля по просмотрам. На данный момент клип в YouTube набрал более 179 млн просмотров.

В ноябре 2020 года организаторы сообщили, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия. Решение об участии в конкурсе, об исполнителе, представляющем страну (участник с прошлого года или новый), остается за вещателями стран. Все песни, выбранные для конкурса 2020 года, нельзя будет использовать на «Евровидении-2021».

Организаторы заверили, что в 2021 году конкурс состоится. Он пройдет в Роттердаме после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года.

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