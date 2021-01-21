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Власти Омска обещают отремонтировать самые холодные школы в городе

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В Омске отремонтируют школы, на холод в которых жаловались родители учеников. Об этом стало известно после совещания, проведенного мэром Оксаной Фадиной. Она посетила учебные заведения Советского округа.

В частности, градоначальница побывала в школах № 61 и № 98 — омичи жаловались на низкие температуры в кабинетах. Фадина, чьи слова приводит ИА «Город55», объяснила, что на температуру в зданиях влияет несколько факторов. Один из них — это отсутствие контроля и внимания со стороны штаба по отоплению. Второй же связан с несерьезным отношением к замене окон и системы отопления во время капитального ремонта.

Фадина поручила добавить в комиссию по вопросам ЖКХ секцию по организации теплоснабжения. Члены этой секции будут заниматься созданием графика подготовки к отопительному сезону и, в частности, плана мероприятий по ремонту в школах. Директоров школ обязали создать штат из сотрудников, которые будут следить за работой отопительных систем.

14 января мэр Омска посетила с проверкой Центральный округ. В ближайшие недели она должна проверить школы трех остальных округов города.

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