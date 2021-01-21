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Роскомнадзор потребовал от TikTik и «ВКонтакте» удалить призывы к протестам

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Роскомнадзор (РКН) направил руководству социальной сети «ВКонтакте» и социальной сети TikTok требования прекратить распространение призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Об этом ведомство сообщило 20 января на своем сайте.

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Требование направлено после выявления в соцсетях случаев использования страниц для вовлечения подростков в несанкционированные акции, уточняет «Газета.ру». Как отметили в Роскомнадзоре, уведомление во «ВКонтакте» направлено на основании требования Генеральной прокуратуры России.

Распространение информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, недопустимо, добавили в РКН.

В ведомстве призвали социальные сети, СМИ и другие информационные ресурсы не распространять противоправную информацию, которая может склонить несовершеннолетних к нарушению законодательства.

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