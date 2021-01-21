Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит с членами правительства совещание по экономическим вопросам.

В ходе совещания президент предложил обсудить предварительные итоги социально-экономического развития страны прошлого года и прогнозы на текущий год, а также рассмотреть ближайшее положение дел и среднесрочные шаги в этой сфере.

Путин отметил, что глубина экономического спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках, а в конце года ряд макропоказателей даже вернулся к значениям до эпидемии, к примеру по объему грузов на железной дороге и потребление электроэнергии.