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Названа возможная причина убийства пожилой женщины сиделкой в Москве

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Сиделка убила пожилую женщину в Москве, вероятно, из-за постоянных упреков. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пенсионерка постоянно упрекала свою сиделку, 31-летнюю Гульчахру Айдарову. Она ухаживала за пожилой женщиной 1938 года рождения, которая не могла самостоятельно обслуживать себя и была тяжело больна.

Сиделка зарезала пенсионерку вечером в среду, 20 января, в одной из квартир в Угловом переулке в центре столицы. Между Айдаровой и пожилой женщиной вспыхнул очередной конфликт из-за сделанного замечания, после чего Айдарова взялась за нож и перерезала той горло. Пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи, пишет НСН.

В настоящее время сиделка задержана и дает показания следователям. Не исключается, что женщина психически нездорова, отмечает телеканал «Звезда». По факту случившегося проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Москва 24».

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, отмечает телеканал «360».

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