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Почти 90% россиян сталкивались с недобросовестными работодателями

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Девять из десяти россиян на своем карьерном пути сталкивались с недобросовестными работодателями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и «СберСтрахование», результаты опубликованы 21 января.

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О наличии такого негативного опыта заявили 89% респондентов и только 11% отметили, что никогда не сталкивались с этим.

Основной жалобой на поведение работодателя оказалось пренебрежительное отношение к работнику, это отметили 60% опрошенных. Еще 35% участников исследования пожаловались на задержки зарплаты, а 28% и 25% респондентов указали на злоупотребление полномочиями со стороны начальства и невыполнение работодателями своих обязанностей соответственно, пишет «РИА Новости».

При этом каждый пятый россиянин рассказал о звонках начальства в нерабочее время и в период отпуска, а 18% опрошенных обвинили руководителей в регулярных задержках на рабочем месте. Кроме того, 11% участников исследований посетовали на невозможность добиться повышения.

Также среди причин, по которым россияне отнесли своих работодателей к недобросовестным, фигурируют сокращения и увольнения без предупреждений или объяснения причин.

В исследовании приняли участие 3,1 тыс. совершеннолетних граждан из всех регионов РФ.

Ранее в этот день сервис по поиску работы Superjob опубликовал данные опроса, согласно которым почти четверть работодателей используют фразу «мы вам перезвоним» как отказ кандидату в вакансии, в то время как более 60% руководителей действительно намерены сдержать обещание и позвонить позднее.

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