Ледодром высотой 17 м возводят в Тюмени

В Тюмени строится 17-метровый ледодром, на котором уже в феврале этого года проведут два зимних спортивных мероприятия.

Одно из них – первенство мира по альпинизму и ледолазанию среди детей. Организаторы рассчитывают, что на соревнования приедут около 70 участников из 11 стран.

По словам руководителя Центра туризма в Тюменской области Тимура Гайнуллина, которые приводит портал «Наш город», этот старт очень значим для организации, поскольку в нем будут участвовать самые сильные молодые спортсмены.

Между тем, в Тюменской области продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. До 28 февраля никаких спортивных соревнований проводиться не будет.