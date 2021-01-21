Беспорядки произошли в Портленде в день инаугурации Байдена

Массовые беспорядки произошли в американском Портленде, штат Орегон, в день вступления в должность президента США Джо Байдена, правоохранители задержали восемь человек, сообщает управление полиции. Об этом сообщил 20 января Abc27.

Сотни демонстрантов, одетых в черное, прошли маршем в северо-восточной части города, затем напали на штаб-квартиру Демократической партии штата. Протестующие выбили окна в здании и повредили его.

Как уточнили в полиции, изначально толпа из 150 человек собралась на юго-востоке города. Когда на место событий прибыли несколько полицейских на велосипедах, то толпа окружила их.

У протестующих были палки, ножи, они запустили дымовую шашку, чтобы скрыться.

Затем протестующие, у которых были баннеры против Байдена, а также призывающие к «мести» за «полицейские убийства», прошли по улице SE Stark Street, добавляет kptv.com. Они дошли до штаб-квартиры Демократической партии Орегона, где разбили окна и оставили граффити на стенах здания. Некоторые участники беспорядков перевернули мусорные контейнеры на улицу и подожгли их их содержимое.

Личности восьми арестованных установлены, им от 18 до 38 лет. Им предъявлены обвинения в преступном причинении вреда, хулиганстве, вмешательстве в действия полиции, поджоге и хранении опасных устройств.

Демократы опубликовали заявление об ущербе, нанесенном их штаб-квартире в среду:

«Мы разочарованы и разочарованы ущербом, нанесенным нашей штаб-квартире Демократической партии Орегона в Портленде сегодня днем. Мы благодарны за то, что в то время в здании не было никого из наших сотрудников», — отметила партия.

Как уточнили в партии, беспорядки не должны омрачить знаменательный день для Америки, когда прошла инаугурация президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января, 20 января прошла инаугурация политика. Он принес присягу на верность конституции и стране. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.