В России за сутки выявили 21 887 случаев заболевания COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 21 887 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в четверг, 21 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (3458), Санкт-Петербурге (3112), Подмосковье (1092).

От осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки скончались 612 человек. Выздоровели 26 902 человека.

Всего с начала распространения коронавируса в стране зафиксировано 3 655 839 случаев заболевания COVID-19. Количество летальных исходов составило 67 832, вылечились 3 054 218 человек.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в стране может сформироваться уже в первой половине 2021 года. По его словам, для этого требуется наличие иммунитета к болезни у 60% взрослого населения России. В планах властей привить от COVID-19 порядка 68,6 млн жителей.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России отмечается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем в Европе.

18 января Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, однако уже наблюдаются признаки стабилизации. Так, снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в 72 регионах.

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