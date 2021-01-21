В Москве за сутки 5220 человек вылечились от COVID-19

За минувшие сутки в Москве от СOVID-19 выздоровели еще 5220 человек, сообщили в четверг, 21 января, в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего число людей, вылечившихся от СOVID-19 в Москве, увеличилось до 757 871.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

19 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число госпитализируемых с COVID-19 в городе снизилось на 18%. Он указал, что текущая неделя даст понять направление, в котором развивается ситуация с коронавирусом в столице.

В тот же день градоначальник рассказал, что первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили уже около 200 тыс. москвичей.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

15 января заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для прохождения вакцинации от коронавируса москвичам больше не нужно предоставлять справку с места работы, достаточно назвать сферу занятости.

Кроме того, 20 января в городе открылись выездные пункты вакцинации от COVID-19.

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