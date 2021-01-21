«Сбер» рассказал о занятиях российских водителей в пробках

Каждый пятый российский водитель, застряв в пробке, звонит близким или по работе, а 14% слушают аудиокниги. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования компаний «СберАвто» и «СберЗвук», опубликованные 21 января.

«По данным опроса, 22% водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе. Самым популярным занятием стало прослушивание музыки (87%)», — приводит «РИА Новости» результаты исследования.

Кроме того, россияне в пробке нередко поют (12%), слушают подкасты (7%), «очень злятся» (6%), а также смотрят фильмы или ролики на YouTube, читают соцсети и СМИ, играют на смартфоне, танцуют, шьют и размышляют о жизни.

Некоторые водители не отвлекаются от дороги даже в пробке. Несколько человек ответили, что в их городе нет пробок или всегда есть варианты объезда.

Ранее, 18 января, после снегопада в Москве на дорогах возникли пробки в шесть баллов. Вечером 14 января пробки на дорогах столицы достигли девяти баллов.

По словам заммэра города Петра Бирюкова, в Москве с 14 января за несколько дней выпало более половины месячной нормы осадков, на столичные снегосплавные пункты вывезли свыше 1 млн куб. м снега. Чиновник отметил, что снег убирают около 65 тыс. рабочих и не менее 11 тыс. единиц спецтехники.