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Киевскому пенсионеру насчитали за отопление более шести его пенсий

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Киевский пенсионер Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой должен заплатить за отопление в декабре 2020 года 10 796 гривен (примерно 28 тыс. рублей). Об этом мужчина рассказал на своей странице на Facebook в среду, 20 января, и прикрепил к сообщению фотографию квитанции.

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«Десять тысяч за тепло! За декабрь — это еще не самый холодный месяц! Как Вам такая арифметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?» — возмутился киевлянин.

Площадь квартиры автора поста составляет 102 кв. м. При этом комментаторы, просканировав QR-код квитанции, выяснили, что общий долг пенсионера за отопление составляет более 70 тысяч гривен (около 182 тыс. рублей).

Сам пенсионер прокомментировал ситуацию Telegram-каналу PavlovskyNews. По его словам, он не представляет, как оплачивать такие счета, имея пенсию в 1700 гривен (4,5 тыс. рублей). Он подчеркнул, что работы у него сейчас нет, и взять деньги неоткуда. Липовский добавил, что ему и раньше не хватало денег на оплату ЖКХ, а субсидию он не может оформить из-за отсутствия необходимых документов и справок, отмечает телеканал «360».

В ряде областей Украины уже третью неделю люди выходят на акции протеста из-за повышения тарифов на газ. Правительство в понедельник, 18 января, ввело государственное регулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр. Украинский лидер Владимир Зеленский поручил провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

16 января и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявили о дефиците электроэнергии. Он выразил надежду, что стране удастся избежать «веерных» отключений электроэнергии.

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