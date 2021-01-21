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Диетолог рассказал об идеальных блюдах для зимы

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik в четверг, 21 января, рассказал, какая пища идеально подходит для морозов.

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По словам специалиста, в холодную погоду человек инстинктивно начинает потреблять больше жирного мяса и грубых углеводов. Таким образом, идеальной для зимнего периода пищей можно назвать пельмени.

«В них есть тесто, то есть углеводы, и есть мясо, причем обычно жирное. Другой вариант — это картошка с мясом, она зимой тоже может быть согревающей едой», — рассказал он.

Однако Гинзбург предупредил, что если часто употреблять зимой подобную еду, то можно набрать вес. Чтобы избежать этого, необходимо дать организму понять, что нет никакой необходимости делать запасы.

«Надо больше двигаться, больше времени проводить в активности, то есть ходить в спортивный зал или заниматься какими-то другими подвижными видами деятельности. Таким образом мы демонстрируем своему организму, что ничего не поменялось, что мы так же активны, как летом», — заключил он.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили способы, которые позволят быстрее сбросить вес без соблюдения специальных диет.

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