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Работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним»

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Почти четверть работодателей используют фразу «мы вам перезвоним» как отказ кандидату в вакансии, в то время как более 60% действительно намерены сдержать обещание и позвонить позднее. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные 21 января.

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«В большинстве случаев фраза «мы вам перезвоним» из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве», — приводит текст исследования ТАСС.

При этом отмечается, что восемь лет назад формулировка «мы вам перезвоним» означала отказ в 31% случаев.

Результаты опроса показали, что женщины чаще мужчин воспринимают данную фразу как отказ: 67% и 64% соответственно. Чаще всего в обещание перезвонить не верят соискатели, претендующие на зарплату до 30 тыс. рублей (около 68%).

Исследование проводилось в период с 11 по 20 января во всех российских регионах среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, а также 1,6 тыс. совершеннолетних соискателей.

6 января сервис «Работа.ру» выяснил, что в 2021 году россияне хотят зарабатывать 158 тыс. рублей в месяц.

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