Работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним»

Почти четверть работодателей используют фразу «мы вам перезвоним» как отказ кандидату в вакансии, в то время как более 60% действительно намерены сдержать обещание и позвонить позднее. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные 21 января.

«В большинстве случаев фраза «мы вам перезвоним» из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве», — приводит текст исследования ТАСС.

При этом отмечается, что восемь лет назад формулировка «мы вам перезвоним» означала отказ в 31% случаев.

Результаты опроса показали, что женщины чаще мужчин воспринимают данную фразу как отказ: 67% и 64% соответственно. Чаще всего в обещание перезвонить не верят соискатели, претендующие на зарплату до 30 тыс. рублей (около 68%).

Исследование проводилось в период с 11 по 20 января во всех российских регионах среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, а также 1,6 тыс. совершеннолетних соискателей.

6 января сервис «Работа.ру» выяснил, что в 2021 году россияне хотят зарабатывать 158 тыс. рублей в месяц.