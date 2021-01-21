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Три человека погибли в результате взрыва в Мадриде

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Три человека погибли в результате взрыва в центре Мадрида. Об этом в среду, 20 января, сообщает El Comercio.

Взрыв прогремел на улице Толедо. По данным издания, инцидент произошел в доме, принадлежащем расположенной неподалеку католической церкви. В нем проверяли работу газового оборудования, пишет НСН. Как передает RT, в результате происшествия повреждены четыре этажа здания.

Как отмечает телеканал «360», ранения получили 11 человек. Состояние одного из них тяжелое, у остальных легкие травмы. По словам очевидца, сразу после взрыва к месту происшествия прибыло около 30 машин скорой помощи.

В целях безопасности были эвакуированы несколько зданий, которые находятся в районе взрыва. В частности, речь идет о доме престарелых, расположенном неподалеку. Вероятной причиной ЧП названа утечка газа.

Гид по Мадриду Василий Акинчиц рассказал телеканалу «Звезда», что на месте взрыва работали полицейские, специалисты развернули палатки для помощи пострадавшим.

Делегат по городскому развитию мэрии города Мариано Фуэнтес на своей странице в Twitter рассказал, что в четверг, 21 января, пройдет контролируемый снос верхних этажей поврежденного здания.

Посольство РФ в Испании следит за ситуацией, заявили в дипмиссии. Информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.

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