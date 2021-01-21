В мэрии Якутска начались следственные действия в рамках проверки подрядчика

В мэрии Якутска проводятся следственные мероприятия в рамках проверки контрактов, заключенных с московской фирмой-подрядчиком. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 января на официальном сайте якутской администрации.

«Следователи проводят проверку московской фирмы — подрядчика по разработке мультимодальных транспортных схем для целого ряда российских городов. В настоящий момент производится проверка по контракту, заключенному в Якутске», — говорится в сообщении.

Окружная администрация Якутска оказывает полное содействие проверке. Уточняется, что это стандартная процедура.

18 января, стало известно об обысках в комитетах по управлению имуществом и по архитектуре администрации Саратова. За три дня до этого следователи задержали прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, подозреваемого в коррупционных преступлениях.