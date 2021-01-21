Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области
В Оренбургской области в результате ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 21 января.
По данным телеканала, авария произошла у поселка Заречье, на 26 км автодороги «Обход г. Оренбурга». Микроавтобус Ford Transit столкнулся с легковым автомобилем, погибли ребенок и трое взрослых.
На месте работают сотрудники спецслужб, обстоятельства причины аварии устанавливаются.
18 января на 251-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) рядом с Новой Москвой столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погиб один человек.