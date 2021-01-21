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В Белом доме назвали непродуктивными новые санкции Китая

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Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме в новой администрации Эмили Хорн назвала новые санкции КНР в отношении чиновников из команды экс-президента Дональда Трампа «непродуктивными и циничными».

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Вместе с этим она призвала представителей и Республиканской, и Демократической партий осудить данное решение Китая.

«Американцам, принадлежащим к обеим партиям, следует подвергнуть критике этот непродуктивный и циничный шаг. Президент (США Джо) Байден надеется на работу с лидерами обеих партий с тем, чтобы Америка была в состоянии переиграть Китай в соперничестве», — цитирует ее Reuters 20 января.

Ранее в этот день Пекин ввел санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации бывшего президента Дональда Трампа Майка Помпео. Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещается въезд на материковый Китай, а также в Гонконг и Макао.

14 января официальный представитель МИД Китай Чжао Лицзянь назвал обвинения в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) сфабрикованной Вашингтоном ложью столетия.

Во время нахождения на посту главы Госдепа Помпео назвал действия Пекина в отношении уйгуров геноцидом. По его словам, китайские власти также ущемляют права других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

Летом 2020 года Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.

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