Антонов назвал сдерживание РФ альфой и омегой американской политики

Москва далека «от радужных ожиданий» относительно внешней политики 46-го президента США Джо Байдена так как сдерживание России остается «альфой и омегой» политики Соединенных Штатов. Об этом 21 января заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена — не наше дело. Исходим из того, что президент США — как всякий руководитель — подбирает себе тех специалистов, которые пользуются его доверием. Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Антонов полагает, что изменения в отношениях между Москвой и Вашингтоном если и будут, то «не по существу, а скорее в нюансах».

«Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики», — подчеркнул дипломат.

В среду, 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.