В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 21 января
В Москве в четверг, 21 января, ожидаются снегопад и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице столбики термометров достигнут отметки -8...-6 градусов, а ночью опустятся до -9...-7 градусов. В Московской области температура днем составит -9...-4 градусов, ночью похолодает до -11.
Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление в регионе составит 746 мм рт. ст.
Ранее в четверг синоптики предупредили жителей Подмосковья о снегопаде, который перейдет в ледяной дождь. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий подмосковных водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах.