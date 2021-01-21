Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Посол РФ заявил о готовности продолжить сотрудничество с США по Сирии
Спорт
МОК не будет отменять Олимпиаду в Токио
Общество
Стала известна причина отравления в школе-интернате в Хабаровске
Общество
В МВД назвали число посетивших в Россию в 2020 году иностранцев
Экономика
В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили
Мир
Демократы официально получили контроль над сенатом конгресса США
Мир
Генсек ООН приветствовал решение Байдена вернуть США в ВОЗ
Общество
Экс-заместителя бывшего ульяновского губернатора заподозрили в хищении 140 млн рублей
Мир
Главу группировки Proud Boys задержали по делу о штурме Капитолия
Сюжет:

В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 21 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в четверг, 21 января, ожидаются снегопад и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице столбики термометров достигнут отметки -8...-6 градусов, а ночью опустятся до -9...-7 градусов. В Московской области температура днем составит -9...-4 градусов, ночью похолодает до -11.

Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление в регионе составит 746 мм рт. ст.

Ранее в четверг синоптики предупредили жителей Подмосковья о снегопаде, который перейдет в ледяной дождь. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий подмосковных водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021