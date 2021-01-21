Велотренажер Байдена сочли угрозой безопасности Белого дома

Президент США Джо Байден не может перевезти в Белый дом велотренажер, так как его сочли угрозой для информационной безопасности резиденции американского лидера, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, велотренажер главы государства стоимостью более $2,5 тыс. оснащен камерой, микрофоном, дисплеем, а также может подключаться к интернету. В связи с этим в ЦРУ обеспокоены тем, что тренажер могут использовать для прослушивания разговоров Байдена в спортзале.

Решением данной проблемы может быть удаление из тренажера всех элементов и функций, которые не связаны с тренировками, а также его специальная проверка правоохранителями.

Ранее Джо Байден рассказал, что получил травму ноги во время игры с собакой, пытаясь схватить ее за хвост. По его словам, щенок поскользнулся на ковре, а затем он на нем споткнулся.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.