Псаки заявила об отсутствии планов по разговору Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.

«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», — цитирует ее Fox News 20 января.

По словам Псаки, Байден намерен сначала созвонится с лидерами стран-партнеров США, чтобы «восстановить эти отношения и обсудить текущие мировые угрозы и вызовы».

Так, свой первый телефонный звонок иностранному лидеру в качестве главы государства Байден сделает уже в пятницу, 22 января. Его собеседником станет премьер-министр Канады Джастин Трюдо, добавила пресс-секретарь.

Ранее в этот день Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Новый глава государства в своей инаугурационной речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу.

После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом к власти Байдена начнется новая глава в развитии российско-американских отношений.