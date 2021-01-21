Байден назначил 34 человека на временные должности в администрации США

Президент США Джо Байден назначил 34 человека на временные должности в новой американской администрации до утверждения Конгрессом постоянных канидатур. Об этом 20 января сообщили в Белом доме.

В частности, назначены временно исполняющие обязанности руководителей: Госдепартамента (Дэн Смит); Пентагона (Дэвид Норквист); минфина (Энди Бокол); минюста (Монти Уилкинсон); министерства торговли (Уинн Коггинс); министерства энергетики (Дэвид Хайзенга); ЦРУ (Дэвид Коэн); NASA (Стив Юрчик).

Временным постпредом США при ООН назначен Ричард Миллс. Представительство США на торговых переговорах возглавит Мария Паган.

В среду, 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.