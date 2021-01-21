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Морозы вновь надвигаются на Омскую область

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Снег и сильный ветер надвигаются на Омскую область. Они придут в регион уже в четверг и пятницу, 21 и 22 января. А в выходные в регионе наступят 30-градусные морозы.

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях выпустило Обь-Иртышское УГМС. В связи с приходом циклона Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим. Пешеходам также стоит быть более бдительными.

Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», самая теплая погода 21 января наблюдалась в Омске в 1957 году, когда температура поднималась до -1,2 градуса, а самая морозная – в 1900 и 1969 годах, когда было -39,8 градуса.

Ранее жителей Тюменской области предупредили об аномальных морозах. Пик холода придется на 23-24 января. Ночью температура может понизиться до -37 градусов.

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