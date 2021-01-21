У пациентов психоневрологического интерната в Приморье похитили 4,5 млн рублей

Сотрудник Покровского психоневрологического интерната в Приморском крае похитил у недееспособных пациентов учреждения 4,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 января на сайте краевой прокуратуры.

«В период с января по июль 2020 года сотрудник психоневрологического интерната вступил в сговор со своим коллегой <…> Фигуранты оформили доверенность на открытие счетов и осуществление по ним банковских операций на имя 17 недееспособных клиентов. К дебетовым счетам оформили банковские карты. Они переводили денежные средства с банковских вкладов граждан на дебетовые карты, а затем обналичивали их», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении сотрудника интерната возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). В ходе предварительного расследования он добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 млн рублей. Однако Октябрьский районный суд Приморского края приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Дело в отношении его коллеги выделено в отдельное производство.

В октябре 2020 года сотрудницу Нагорного психоневрологического интерната в Удмуртии обвинили в краже 1,1 млн рублей с карты постояльца.