Синоптики предупредили о ледяном дожде в Подмосковье 21 января

В Московской области в четверг, 21 января, ожидается снегопад, который перейдет в ледяной дождь к пятнице, 22 января. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

По прогнозам синоптиков, в регионе потеплеет до +1…+3 градусов, это на 8 градусов выше климатической нормы января, пишет НСН. Ветер будет южный, скорость составит 4–7 м/с, порывы могут достигать 11–13 м/с.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий подмосковных водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах. Дорожные службы Подмосковья в связи с неблагоприятным прогнозам перевели в режим повышенной готовности. При необходимости дороги обработают противогололедными материалами и используют спецтехнику, пишет RT.

В Минтрансе Московской области призвали и водителей, и пешеходов к предельной внимательности и соблюдению ПДД, отмечает телеканал «360».

«Не спешите на дорогах, соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров, держите дистанцию и будьте аккуратны при движении в черте населенных пунктов», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

20 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о наступлении оттепели в европейской части России. По словам синоптика, с пятницы в связи с наступлением оттепели на крышах зданий будут образовываться сосульки.