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Овечкин прокомментировал нарушение медицинского протокола НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил сожаление из-за нарушения протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о мерах безопасности на фоне ситуации с коронавирусом. Комментарий россиянина опубликовала 20 января пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Овечкин и его одноклубники-соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в тренировках и матчах НХЛ из-за нарушения предписаний лиги о COVID-19. Отмечается, игроки «находились в тесном контакте и не носили защитные маски». В итоге НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», — прокомментировал инцидент Овечкин.

10 января канадский спортивный телеканал TSN сообщил, что Александр Овечкин запросил у «Вашингтон Кэпиталз» зарплату в $12,5 млн за сезон. В конце 2021-го истекает срок его 13-летнего контракта с клубом. Сейчас идут переговоры по новому договору сторон.

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