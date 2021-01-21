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Мадуро назвал уход Трампа победой Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал уход Дональда Трампа с поста главы Соединенных Штатов триумфом для латиноамериканской страны.

«20 января ушёл Дональд Трамп... Он ушел, в одиночестве. Мы его победили, это победа Венесуэлы», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter местными СМИ.

Также Мадуро призвал нового президента США Джо Байдена пересмотреть отношения между Вашингтоном и Каракасом, которые наполнены «ложью» и «ненавистью», подчеркнув, что необходимо исправить существующее положение вещей.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года на фоне продолжительных протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Мадуро назвал это попыткой переворота и разорвал дипломатические отношения с США.

Тем не менее в июне Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает главой Венесуэлы Хуана Гуайдо. Кроме того, он рассказал о готовности встретиться с Мадуро, чтобы обсудить его «мирный уход от власти».

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

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