Мадуро назвал уход Трампа победой Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал уход Дональда Трампа с поста главы Соединенных Штатов триумфом для латиноамериканской страны.

«20 января ушёл Дональд Трамп... Он ушел, в одиночестве. Мы его победили, это победа Венесуэлы», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter местными СМИ.

#EnVideo📹| Pdte. @NicolasMaduro: Se fue Donald Trump, el imperio queda, pero también queda una Venezuela de pie y victoriosa, una Venezuela que quiere paz, estabilidad, recuperación y progreso#4AñosCarnetDeLaPatria pic.twitter.com/fpIT2e21Ox — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 21, 2021

Также Мадуро призвал нового президента США Джо Байдена пересмотреть отношения между Вашингтоном и Каракасом, которые наполнены «ложью» и «ненавистью», подчеркнув, что необходимо исправить существующее положение вещей.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года на фоне продолжительных протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Мадуро назвал это попыткой переворота и разорвал дипломатические отношения с США.

Тем не менее в июне Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает главой Венесуэлы Хуана Гуайдо. Кроме того, он рассказал о готовности встретиться с Мадуро, чтобы обсудить его «мирный уход от власти».

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.