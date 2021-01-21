Стала известна причина отравления в школе-интернате в Хабаровске

Возбудителем массового отравления воспитанников хабаровской школы-интерната стал норовирус, сообщается на сайте Министерства образования региона в четверг, 21 января.

«Зарегистрировано 19 случаев заболевания, 16 случаев среди детей и 3 случая среди взрослых. Очаг был расшифрован. Это норовирусная инфекция», — рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

По предварительной версии, причиной отравления стал салат, который был приготовлен с нарушением технологии. Во время проверки специалисты выявили нарушения при организации питания, приготовления блюд и несоблюдения правил личной гигиены персоналом кухни.

Отмечается, что под наблюдением врачей остаются 16 человек в возрасте от 10 до 17 лет, из которых 13 находятся в инфекционном отделении. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, они получают необходимое лечение.

На данный момент в школе проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

«Министерством образования и науки края проведено внутреннее расследование. Руководитель образовательного учреждения будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Ведется работа по расторжению договора с поставщиком услуг питания», — сказано в сообщении.

О том, что в школе-интернате Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, стало известно накануне. Тогда подозрения на инфекцию были выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы. Региональная прокуратура начала проверку.