Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мадуро назвал уход Трампа победой Венесуэлы
Спорт
МОК не будет отменять Олимпиаду в Токио
Общество
Стала известна причина отравления в школе-интернате в Хабаровске
Мир
Посол РФ выразил надежду на новую главу в отношениях стран при Байдене
Экономика
В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили
Интернет
TikTok в 2020 году стал лидером в AppStore в России
Экономика
«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры провозимого багажа на 20%
Общество
Эксперты рассказали о различиях трех российских вакцин от COVID-19
Мир
Меркель назвала инаугурацию Байдена «торжеством демократии»

Стала известна причина отравления в школе-интернате в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возбудителем массового отравления воспитанников хабаровской школы-интерната стал норовирус, сообщается на сайте Министерства образования региона в четверг, 21 января.

Опасный сюрприз: в Буйнакске отравились более 70 человек
Под подозрением — некачественные новогодние подарки и питьевая вода

«Зарегистрировано 19 случаев заболевания, 16 случаев среди детей и 3 случая среди взрослых. Очаг был расшифрован. Это норовирусная инфекция», — рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

По предварительной версии, причиной отравления стал салат, который был приготовлен с нарушением технологии. Во время проверки специалисты выявили нарушения при организации питания, приготовления блюд и несоблюдения правил личной гигиены персоналом кухни.

Отмечается, что под наблюдением врачей остаются 16 человек в возрасте от 10 до 17 лет, из которых 13 находятся в инфекционном отделении. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, они получают необходимое лечение.

На данный момент в школе проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

«Министерством образования и науки края проведено внутреннее расследование. Руководитель образовательного учреждения будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Ведется работа по расторжению договора с поставщиком услуг питания», — сказано в сообщении.

О том, что в школе-интернате Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, стало известно накануне. Тогда подозрения на инфекцию были выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы. Региональная прокуратура начала проверку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021