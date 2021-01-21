Джо Байден вступил в должность президента США

Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена состоялась в среду, 20 января, на ступенях Капитолия. Демократ принес присягу на верность конституции и стране.

«Я, Джозеф Робинетт Байден ― младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать конституцию Соединенных Штатов», ― сказал новый глава государства.

Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

Несколькими минутами ранее Камала Харрис приняла присягу и вступила в должность 49-го вице-президента США. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной на этом посту.

На инаугурации присутствовали бывшие американские лидеры Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама. Предшественник Байдена Дональд Трамп в нарушение давних традиций не присутствовал на церемонии. Утром в среду он устроил церемонию прощания на авиабазе Эндрюс, а затем отбыл в свое поместье в штате Флорида.