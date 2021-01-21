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«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»

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Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». Новая партия будет называться «Справедливая Россия — за правду».

«Работаем над созданием мощного левого движения»
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов — об объединении левых сил, избирательном законодательстве и участии в политической повестке общества

По словам Миронова, новой партии будет один председатель и два заместителя. Он выразил надежду, что сумеет сохранить лидерство в новой партии.

При этом Миронов добавил, что о квотах кандидатов на выборах в Думу от каждой партии пока речь не идет.

«Безусловно, мы объединяемся в преддверии выборов в Госдуму. Но задача наша намного дальше и намного шире. Помяните мое слово, мы начинаем реальное объединение левого фланга», — цитирует его ТАСС.

Также миронов призвал все левые партии, включая КПРФ и ЛДПР, объединиться против «политического монополизма».

«Справедливая Россия» была образована в 2006 году. Это партия левого фланга, которая базируется на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма.

Партия «За правду», лидером которой является Захар Прилепин, зарегистрирована в 2019 году. Это национал-патриотическое объединение, которое критикует либерализм.

Партия «Патриоты России» образовалась в 2005 году, поддерживает идеологию демократического социализма и коллективизма. Глава объединения — Геннадий Семигин.

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