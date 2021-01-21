В МВД назвали число посетивших в Россию в 2020 году иностранцев

В период с января по ноябрь прошлого года в Россию прибыли 5,2 млн иностранцев, это на 70,2% ниже, чем за такой же период 2019-го, сообщает 21 января «РИА Новости» со ссылкой на данные МВД РФ.

«По данным Государственной информационной системы миграционного учета, на территорию Российской Федерации в январе–ноябре 2020 года прибыло 5,2 млн иностранных граждан, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 70,2%», — заявили в ведомстве.

Россия с 27 марта 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции полностью приостановила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могли выполнять только специальные рейсы для возвращения граждан домой.

В августе были возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией. Позже открылись Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Германия.

С 19 ноября «Аэрофлот» возобновил перелеты в Гонконг, а с середины ноября S7 запустил чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию. В свою очередь, с 21 ноября Ethiopian Airlines начал регулярные полеты из эфиопской столицы Аддис-Абебы в Москву и обратно.