Посол России заявил о готовности к диалогу с США по продлению ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к диалогу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Он выразил надежду, что шанс договориться с администрацией нового президента США Джо Байдена до истечения срока соглашения существует.

«Россия открыта к субстантивному диалогу по продлению ДСНВ <…> Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 21 января.

По словам Антонова, администрация предыдущего главы государства Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению договора. В связи с этим он выразил надежду, что новое руководство будет исходить из более «здравых» и «реалистических» принципов.

Ранее кандидат на должность госсекретаря США Тони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.