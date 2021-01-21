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Посол России заявил о готовности к диалогу с США по продлению ДСНВ

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к диалогу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

Он выразил надежду, что шанс договориться с администрацией нового президента США Джо Байдена до истечения срока соглашения существует.

«Россия открыта к субстантивному диалогу по продлению ДСНВ <…> Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 21 января.

По словам Антонова, администрация предыдущего главы государства Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению договора. В связи с этим он выразил надежду, что новое руководство будет исходить из более «здравых» и «реалистических» принципов.

Ранее кандидат на должность госсекретаря США Тони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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