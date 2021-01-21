Сенат утвердил кандидатуру Эврил Хейнс на пост главы нацразведки США
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Эврил Хейнс на пост главы Национальной разведки США, сообщает FoxNews.
Таким образом, Хейнс стала первой женщиной в истории, которая возглавила разведывательное сообщество страны.
Кандидатура Хейнс была выдвинута американским лидером Джо Байденом. В период с 2013 по 2015 год она занимала пост замдиректора ЦРУ, а с 2015 по 2017 была заместителем советника экс-президента Барака Обамы по национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Джо Байден после вступления в должность привел к присяге сотни сотрудников своей администрации. При этом он предупредил, что нынешнюю администрацию ждет много тяжелой работы.
В должность 46-го президента США Байден вступил в среду, 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.