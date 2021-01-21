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Два землетрясения магнитудой до 5,9 произошли в Сахалинской области

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В Сахалинской области произошли два землетрясения магнитудой до 5,9, сообщает 21 января ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

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Уточняется, что подземные толчки магнитудой 4,2 произошли рядом с северокурильским островом Парамушир. Эпицентр находился на глубине 95 км.

Второе землетрясение произошло в Охотском море. Его магнитуда достигла 5,9, а глубина очага составила 605 км.

По данным сейсмологов, подземные толчки не ощущались местными жителями из-за большой глубины очага. Однако их могли почувствовать в Японии.

Угрозу цунами после землетрясений не объявляли. Пострадавших и повреждений также нет.

20 января сейсмологи зарегистрировали пять землетрясений в море рядом с Курильскими островами. Магнитуда подземных толчков составила 3,6.

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