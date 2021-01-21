Два землетрясения магнитудой до 5,9 произошли в Сахалинской области
В Сахалинской области произошли два землетрясения магнитудой до 5,9, сообщает 21 января ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Уточняется, что подземные толчки магнитудой 4,2 произошли рядом с северокурильским островом Парамушир. Эпицентр находился на глубине 95 км.
Второе землетрясение произошло в Охотском море. Его магнитуда достигла 5,9, а глубина очага составила 605 км.
По данным сейсмологов, подземные толчки не ощущались местными жителями из-за большой глубины очага. Однако их могли почувствовать в Японии.
Угрозу цунами после землетрясений не объявляли. Пострадавших и повреждений также нет.
20 января сейсмологи зарегистрировали пять землетрясений в море рядом с Курильскими островами. Магнитуда подземных толчков составила 3,6.