Международная общественность отреагировала на инаугурацию Байдена

Премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил Джо Байдена с инаугурацией. Политик заявил, что с нетерпением ждет начала совместной работы, передает телеканал «Известия».

Генсек НАТО поздравил Байдена со вступлением в должность. Йенс Столтенберг сказал, что начинается новая глава в истории.

К американскому лидеру обратился глава Европарламента. Давид Сассоли, который отметил, что миру нужны прочные отношения с США.

Глава Евросовета поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с инаугурацией. Шарль Мишель заявил, что пришло время вернуть здравый смысл в отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Чиновник указал на глубокую связь между народами Европы и США.

Поздравление новому президенту направил папа Римский Франциск. Понтифик пожелал содействия миру во всех странах.

Президент Сербии предложил Байдену приехать с визитом. Александр Вучич напомнил о 140-летней истории дипотношений между странами. В Белграде рассчитывают на партнерские отношения в политике и экономике.

Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена со вступлением в должность главы государства. Премьер-министр Израиля призвал к совместной работе по укреплению связей с арабским миром.

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