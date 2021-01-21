Трамп оставил в Белом доме письмо Джо Байдену

Дональд Трамп оставил в Белом доме записку Джо Байдену, сообщил телеканал CNN. Фото письма опубликовали в Twitter.

В нем экс-президент якобы подчеркнул, что уверен в своем лидерстве: «Джо, ты знаешь, что я победил», передает телеканал «Известия».

Впрочем, подлинность записки пока никто не подтвердил. Содержание послания

не раскрывается. Прощальное письмо — одна из современных традиций.

Президент, покидающий пост, желает удачи преемнику. Записку оставляют на столе

в Овальном кабинете.

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