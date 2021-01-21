Два новых сельских Дома культуры откроют в Липецкой области

В конце января-начале февраля в Липецкой области начнут работу два новых Дома культуры, расположенные в селе Хмелинец Задонского района и селе Дубовое Чаплыгинского района. Точные даты открытия утвердят 25 января, пояснили в управлении культуры и туризма региона.

В начале декабря ОНФ предупредил о риске неисполнения сроков строительства социальных объектов в рамках нацпроектов, возведение которых планировалось завершить до 31 декабря 2020 года. Это казалось 15 объектов социального назначения, в том числе и этих двух домов культуры в Липецкой области. Как отмечает GOROD48, в настоящее время здания практически готовы к открытию.

Напомним, в селе Ратчино Добровского района Липецкой области в этом году возведут Дом культуры. В рамках национального проекта «Культура» на строительство выделено 30,45 млн рублей. По информации управления экономразвития региона, подрядная организация приступит к работам весной.