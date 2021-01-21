Демократы официально получили контроль над Сенатом Конгресса США

Демократическая партия США официально получила большинство в Сенате Конгресса после приведения к присяге трех сенаторов-демократов: Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока от штата Джорджия, а также Алекса Падильи от Калифорнии. Трансляцию церемонии 20 января вел телеканал C-SPAN.

Таким образом демократы и республиканцы контролируют по 50 мест в верхней палате американского парламента. Избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты парламента и также может голосовать. Это дает демократам преимущество в один голос.

Лидером демократического большинства стал Чак Шумер от штата Нью-Йорк.

Оссофф и Уорнок получили места в Сенате по итогам второго тура выборов в Джорджии, а Падилья занял место Харрис, которая в этот же день была приведена к присяге на посту вице-президента США.

В среду, 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.