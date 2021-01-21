Инспекторы ГИБДД в Тюменской области спасли детей от переохлаждения

В Уватском районе Тюменской области инспекторы ГИБДД Александр Муравьев и Александр Кузяев спасли десятки водителей и пассажиров, которые в мороз попали в беду на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск.

Среди них оказался житель Ханты-Мансийска Олег Унгефуг. На 470-м километре дороги его автомобиль заглох, мужчина, а также двое детей стали замерзать. Прошло более полутора часов, однако на сигналы Олега другие водители не реагировали, передает megatyumen.ru.

«Экипаж ДПС, ехавший во встречном направлении, как только увидел мою автомашину на «аварийке», сразу развернулся и подъехал к нам, – вспоминает югорчанин. – Детей сразу пересадили в теплый патрульный автомобиль. Мою машину отбуксировали до ближайшего автокемпинга».

Напомним, следователи проводят проверку по факту гибели 53-летнего жителя Ямала. Тело мужчины обнаружили рядом со снегоходом. Опрокинутое транспортное средство было найдено в 5 км от города Лабытнанги. Рядом со снегоходом находился погибший. Предполагается, что житель Ямала не справился с управлением. Предварительной причиной смерти названо переохлаждение.