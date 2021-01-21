Главу группировки Proud Boys задержали по делу о штурме Капитолия

Организатор ультраправой группировки Proud Boys Джозеф Биггс задержан по делу о штурме здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом 20 января сообщила газета USA Today со ссылкой на документы суда.

Биггс был задержан в среду в штате Флорида. Как заявляют американсие федеральные прокуроры, в декабре 2020 года он призывал других членов группировки принять участие в демонстрациях, которые переросли в штурм здания Капитолия в Вашингтоне. Ему предъявлены обвинения по трем статьям, в том числе за незаконное проникновение и нарушение общественного порядка.

Во время штурма Капитолия Биггс был сфотографирован внутри здания, отмечает газета.

6 января в здание конгресса США в Вашингтоне ворвались сторонники Трампа. Там сенаторы утверждали результаты президентских выборов.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В тот день в здание Капитолия проникли как минимум 300 человек. В связи с событиями в Вашингтоне ФБР возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям может стать лишение свободы до 20 лет.

После беспорядков палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп в своей прощальной речи на посту президента осудил штурм Капитолия и заявил, что «все американцы были в ужасе» от случившегося.