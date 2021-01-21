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Экс-заместителя бывшего ульяновского губернатора заподозрили в хищении 140 млн рублей

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Бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области Евгений Никифоров подозревается в хищении 140 млн рублей. Об этом 21 января сообщил старший помощник следственного управления СК РФ по региону Евгений Словцов.

«В производстве следственного управления СКР по Ульяновской области находится уголовное дело по обвинению руководителя коммерческого предприятия Ульяновской области Евгения Никифорова, обвиняемого в совершении хищения бюджетных денежных средств на сумму 140 млн рублей», — передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что Никифоров ранее был задержан в связи с нарушением им ранее избранной меры пресечения. Уголовное дело находится на личном контроле главы управления СК РФ по Ульяновской области.

Никифоров был задержан 20 января в Москве. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Никифоров занимал должность заместителя губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, который возглавлял регион в 2000-2004 годах. В ноябре 2004-го он был назначен помощником премьер-министра России, после чего сложил с себя полномочия главы администрации и снял свою кандидатуру на выборах, назначенных на 5 декабря.

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