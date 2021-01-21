Байден привел к присяге ряд сотрудников новой администрации

Президент США Джо Байден после вступления в должность привел к присяге сотни сотрудников своей администрации. Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщает 20 января CNN.

«С нами сотни сотрудников аппарата Белого дома и сотни других назначенных [служащих] в [различных правительственных] ведомствах», — объявила директор кадрового отдела Белого дома Кэти Расселл, которая была ведущей церемонии.

В своем выступлении Байден предупредил, что нынешнюю администрацию ждет много тяжелой работы. Кроме того, он напомнил, что правительство США работает на американский народ, а не наоборот.

В должность 46-го президента США Байден вступил ранее в среду. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что приоритетами президента Байдена станут борьба с распространением коронавируса, расовая справедливость, экономика, климат, иммиграция, здравоохранение, а также восстановление позиций страны на мировой арене.