Байден рассказал о «великодушном» письме Трампа

Президент США Джо Байден рассказал, что его предшественник Дональд Трамп оставил ему «великодушное» письмо, передает CNN.

«Президент написал мне очень великодушное письмо», — сказал Байден, подписывая в Овальном кабинете свои первые распоряжения после инаугурации.

Он, однако, подчеркнул, что не станет раскрывать содержание письма, пока не поговорит с Трампом.

Прощальное письмо является одной из современных традиций — в день инаугурации уходящий президент пишет своему преемнику записку с наилучшими пожеланиями. Обычно письмо оставляют на столе, чтобы, войдя в Овальный кабинет, новый глава государства прочел его.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.