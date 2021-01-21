Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ
Мир
Байден объявил день инаугурации национальным днем единства в США
Мир
США возвращаются в Парижское соглашение по климату
Мир
Посол РФ выразил надежду на новую главу в отношениях стран при Байдене
Экономика
В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили
Общество
TikTok в 2020 году стал лидером в AppStore в России
Экономика
«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры провозимого багажа на 20%
Общество
Эксперты рассказали о различиях трех российских вакцин от COVID-19
Мир
Меркель назвала инаугурацию Байдена «торжеством демократии»

Торги в США в день инаугурации Байдена завершились рекордным ростом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В день вступления в должность президента США Джо Байдена сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась рекордным для дня инаугурации ростом. Об этом свидетельствуют данные торгов 20 января.

Американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 271,31 пункта (0,88%) — до 31 201,83 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 55,30 пункта (1,46— до 3 854,21 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 268,97 пункта (2,04%), до 13 466,15 пункта. Стоимость нефти марки WTI к 0:20 (мск), 21 января, с поставкой энергоносителя в марте снизилась до $53,09.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021