Торги в США в день инаугурации Байдена завершились рекордным ростом

В день вступления в должность президента США Джо Байдена сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась рекордным для дня инаугурации ростом. Об этом свидетельствуют данные торгов 20 января.

Американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 271,31 пункта (0,88%) — до 31 201,83 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 55,30 пункта (1,46— до 3 854,21 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 268,97 пункта (2,04%), до 13 466,15 пункта. Стоимость нефти марки WTI к 0:20 (мск), 21 января, с поставкой энергоносителя в марте снизилась до $53,09.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.