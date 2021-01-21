«Ювентус» в девятый раз завоевал Суперкубок Италии по футболу

Туринский футбольный клуб «Ювентус» одолел «Наполи» и завоевал Суперкубок Италии.

Встреча прошла 20 января на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия и завершилась победой туринцев (2:0).

Счет в матче на 64-й минуте открыл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, второй мяч забил форвард Альваро Мората в дополнительное время​​​​​​, пишет «Спорт-Экспресс».

На 80-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота туринского клуба, однако нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел успешно реализовать одиннадцатиметровый.

Этот матч ознаменовался для Роналду новым рекордом: он стал лучшим бомбардиром в истории в официальных играх за клубы и сборную (760 мячей), обойдя чеха Йозефа Бицана, который забил 759 голов в 1931-1955 годах.

«Ювентус» в девятый раз стал обладателем Суперкубка Италии. Ранее туринцы завоевывали его в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.