«Ювентус» в девятый раз завоевал Суперкубок Италии по футболу
Туринский футбольный клуб «Ювентус» одолел «Наполи» и завоевал Суперкубок Италии.
Встреча прошла 20 января на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия и завершилась победой туринцев (2:0).
LA #SUPERCOPPA È NOSTRA!!! ⚪⚫— JuventusFC (@juventusfc) January 20, 2021
I gol di @Cristiano e @AlvaroMorata ci regalano il primo trofeo del 2021 🇮🇹🏆
L'abbiamo vinta tutti insieme 💪 #PS5SuperCup #JuveNapoli #ForzaJuve #SUPERJUVE pic.twitter.com/VBScFGoiS1
Счет в матче на 64-й минуте открыл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, второй мяч забил форвард Альваро Мората в дополнительное время, пишет «Спорт-Экспресс».
На 80-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота туринского клуба, однако нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел успешно реализовать одиннадцатиметровый.
Этот матч ознаменовался для Роналду новым рекордом: он стал лучшим бомбардиром в истории в официальных играх за клубы и сборную (760 мячей), обойдя чеха Йозефа Бицана, который забил 759 голов в 1931-1955 годах.
«Ювентус» в девятый раз стал обладателем Суперкубка Италии. Ранее туринцы завоевывали его в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.