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Бастрыкин взял на контроль дело оставшейся без жилья фельдшера

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверках в ряде регионов после публикаций в СМИ, сообщается на сайте ведомства в среду, 20 января.

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Речь идет о случае в одной из деревень в Манском районе Красноярского края, где фельдшер полгода не может получить деньги на покупку жилья, которые положены ей по закону. Все это время женщина живет в бывшем прививочном кабинете на 8 кв. м. В СК по региону организовали проверку.

Кроме того, в СМИ появились сообщения о жалобах жильцов проживающих в аварийном общежитии в городе Чебаркуле Челябинской области. По факту бездействия должностных лиц также организована доследственная проверка.

«Александр Бастрыкин поручил руководству вышеуказанных следственных подразделений в рамках проводимых проверочных мероприятий изучить все доводы, озвученные в СМИ, и дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов граждан», — сказано в сообщении.

Ранее в среду Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СКР уголовное дело, возбужденное после коммунальной аварии в городе Волжском.

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