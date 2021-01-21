Святую воду развезли одиноким людям в Оренбургской области

Акцию «Чудо крещенской воды в каждый дом» организовали в Пономаревском районе Оренбуржья. По данным газеты «Демские зори», святую воду из храма в среду, 20 января, развозили специалисты из районного Комплексного центра социального обслуживания населения.

Воду привозили одиноким жителям, которые состоят на социальном обслуживании и верят в чудодейственную силу крещенской воды для здоровья. Об этом информирует РИА «Оренбуржье».

Напомним, 18 января чин великого освящения воды прошел на магаданском питьевом водохранилище. Обряд совершил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Виктор Гуков. После его завершения все желающие могли набрать святой воды.